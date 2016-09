’Tachtig procent is eigen kweek’

HEEMSTEDE - Karol Sniezek (35) maakt heel wat kilometers tussen Poznan en Heemstede. Hij verdeelt zijn aandacht sinds 2012 tussen de beste hockeyers van Polen en Heemstede.

Door Govert Wisse - 29-9-2016, 13:19 (Update 29-9-2016, 13:19)

Bij Alliance is hij coach van Heren 1 en technisch coördinator van de beste juniorenteams. In Polen is Sniezek bij de mannen bondscoach van zowel de veld- als zaalhockeyselectie.

Stoppen

Heel lang zal die combinatiebaan vermoedelijk niet meer duren. Sniezek overweegt te stoppen als Pools bondscoach in het veldhockey. Hij wil in zijn land wel aanblijven als...