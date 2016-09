Softbalsters Sparks houden spanning erin

SOFTBAL - Nadat de softbalsoap van afgelopen weekeinde resulteerde in drie doordeweekse wedstrijden die alsnog de plaatsing gaan bepalen van Terrasvogels, DSS en Oolders Omaco Sparks voor het finaleweekeinde (1 en 2 oktober), ging het dinsdagavond direct mis. Niet binnen de lijnen, maar erbuiten.

Door Rob Spierenburg - 28-9-2016, 22:58 (Update 28-9-2016, 22:58)

In de derde inning van de wedstrijd tussen DSS en Terrasvogels zakte de tribune door zijn hoeven met één lichtgewonde toeschouwer tot gevolg.

Coach Nick Tieman van DSS weigerde de angstaanjagende gebeurtenis te betrekken bij de uiteindelijk dikke nederlaag (1-10). ,,Na die pauze van een half uur was iedereen weer volledig gefocust op het vervolg. Het bleef lang zeer spannend, maar in de zevende inning sloeg Terrasvogels toe en scoorde acht runs.’’

Het was voorlopig het laatste optreden van Tieman als hoofdcoach. Donderdagavond uit tegen Sparks zwaait Norman Ames weer de scepter over DSS. Woensdag nam Terrasvogels het in eigen huis op tegen Sparks. Een tweede overwinning voor de Santpoortsen had een vroegtijdige ontknoping van plaatsingsronde 2.0 opgeleverd.

Zo ver kwam het niet. Sparks pakte met scores in de derde, de vijfde en de zesde inning een 0-7 voorsprong. Terrasvogels bracht in de slotfase nog drie runs op het scorebord, maar besefte dat het kwaad al was geschied. Dus vindt donderdag de ontknoping plaats als Sparks het in eigen huis opneemt tegen DSS.