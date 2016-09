Ajax naar Spaarnwoude

Foto Ron Pichel Twee vrijwilligers van DEM assisteren Jasper Bulters van de KNVB bij de loting.

BEVERWIJK - Spaarnwoude kan zijn borst natmaken in de eerste knock-out ronde van het districtsbekertoernooi. Ajax, uitkomend in de hoofdklasse zaterdag, werd dinsdag tijdens de loting in Beverwijk gekoppeld aan de vierdeklasser uit Spaarndam.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 27-9-2016, 22:57 (Update 27-9-2016, 22:57)

Finale districtsbekertoernooi gepland voor zaterdag 20 mei 2017

De KNVB besloot de loting in de kantine van de Beverwijkse voetbalvereniging DEM te houden. Een handvol belangstellenden nam de moeite om daadwerkelijk aanwezig te zijn bij de loting. Onder hen een vertegenwoordiger van het Amsterdamse WV-HEDW. Hij had de hele middag pen en papier klaar liggen om de naam van de tegenstander te noteren. Er kwam echter geen tegenstander. Als enige van de 143 clubs die in de glazen bol verdwenen werd zijn team vrijgeloot in de eerste ronde. ’Leuk dat je daarvoor bent gekomen’, kreeg hij plagerig van de andere aanwezigen te horen.

Reisafstanden

Twee vrijwilligers van DEM, waaronder voormalig Energie-voetballer Paul van Bakel, namen de loting voor hun rekening. In iets meer dan een half uur werden de wedstrijden vastgesteld.

De eerste knock-out ronde van de beker wordt in principe in het inhaal- bekerweekeinde van 22 en 23 oktober gespeeld. Indien noodzakelijk kan ook uitgeweken worden naar dinsdag 25 en donderdag 27 oktober. ,,We hebben de teams vooraf wel in drie regio’s ingedeeld. Zo hebben we noord-, midden- en zuidteams zodat de reisafstanden voor de wedstrijden meevallen”, legt Jasper Bulters namens de KNVB bij het begin van de loting uit.

In groep 2 komen de regionale teams naar voren. Er komen twee streekderby’s uit de koker. United/DAVO neemt het zondag 23 oktober op tegen Hoofddorp terwijl Pancratius het dient op te nemen tegen het tweede team van Koninklijke HFC.

Reserveteams

Overigens zijn reserveteams, waarvan er nog zeven in het bekertoernooi zitten, bij verlies niet meteen uitgeschakeld. Zij gaan vanaf de volgende ronde dan mee in de beker voor reserve elftallen.

Na de nodige knock-out ronden blijven uiteindelijk twee teams over voor de finale die voor zaterdag 20 mei 2017 gepland staat. Voor de bekerwinnaar ligt een geldprijs van 1000 euro te wachten terwijl de verliezend finalist 500 euro ontvangt. Deelname aan de landelijke beker voor districtswinnaars is een stuk lucratiever met een hoofdprijs van 9000 euro.

Maar voordat aan de grote finale gedacht kan worden moet eerst maar eens de eerste ronde worden gespeeld.

De complete loting met regionale ploegen: VVC-SDO zondag, Hillegom-Abcoude, Arsenal-EDO zaterdag, United/Davo-Hoofddorp, Diemen-Stormvogels zaterdag, Zandvoort-Atletico Club Amsterdam, Spaarnwoude-Ajax zaterdag, DCH-Pancratius zaterdag, TIOG-EDO, Pancratius-Koninklijke HFC 2, Buitenboys zaterdag-Hoofddorp 2, AFC zaterdag-VEW en Schitenb-Zeeburgia.