Bliksemstart basis van ruime zege

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Erolind Derguti zet Koninklijke HFC al vroeg in de wedstrijd op voorsprong.

HEEMSTEDE - Het was even geleden maar Koninklijke HFC weet weer wat winnen is. In de competitie lukte het tot nu toe niet maar in het bekertoernooi kreeg derdedivisionist OJC Rosmalen er met maar liefst 6-1 ongenadig van langs.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 22:38 (Update 21-9-2016, 22:38)

Is het verschil tussen de tweede en de derde divisie zo groot? Of stak HFC woensdagavond in blakende vorm? Voor het laatste viel veel te zeggen afgaande op de andere resultaten in het bekertoernooi. Zo verloor competitiegenoot De Treffers kansloos van een derdedivisieploeg...