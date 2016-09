Jaarsma van Pirates naar Neptunus

AMSTERDAM - De Holland Series honkbal beginnen zaterdag maar er is nu al een rel tussen de finalisten Neptunus en Amsterdam Pirates.

Door Monne Reitsma - 21-9-2016, 21:18 (Update 21-9-2016, 21:42)

Ronald Jaarsma (assistent-coach van Amsterdam) is benaderd voor een functie als coach bij Neptunus. Dat aanbod heeft hij aanvaard. Het bestuur van Pirates zegt onaangenaam verrast te zijn door het handelen van Neptunus. Het is een ongeschreven regel dat er geen transferbesprekingen opgestart en afgerond worden tijdens de competitie. ,,De handelswijze van Neptunus getuigt naar onze mening van een groot gebrek aan sportiviteit, respect en fatsoen”, aldus Pirates. ,,Gelet op de komende Holland Series hebben wij moeten besluiten om Ronald Jaarsma met onmiddellijke ingang te ontheffen van zijn taken bij L&D Amsterdam.”