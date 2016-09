Kansloze missie voor HFC

Foto Ronald Goedheer Kevin Sterling probeert zich langs een Alkmaarse verdediger te wurmen.

WIJDEWORMER - Dat Koninklijke HFC in het duel met Jong AZ met 5-1 onderuit ging, zal hier en daar hard zijn aangekomen. Een schande was het zeker niet, want de Alkmaarse beloften zijn stuk voor stuk toppers in de dop. Aangevuld met enkele routiniers als Robert Mühren en Muamer Tankovic.

Door Rob Spierenburg - 18-9-2016, 19:28 (Update 18-9-2016, 19:28)

Bovendien verkeert het elftal in de heerlijke omstandigheid dat er wekelijks tweemaal zoveel getraind kan worden in vergelijking met de Haarlemmers. Pure profs dus. Met een elftal Koninklijke amateurs dat nog volop in de opbouw is, kan je dan hard onderuit gaan.

Op het nagelnieuwe AFAS-trainingscomplex in Wijdewormer dat binnen de muren nog riekt naar tapijtlijm (op 3 september jongstleden officieel in gebruik genomen) presteert Jong AZ onder leiding van hoofdtrainer Martin Haar uitstekend. Het elftal met een gemiddelde leeftijd van net negentien jaar staat fier bovenaan in de tweede divisie.

Zondagmiddag tegen HFC bleek dat de koppositie van de Alkmaarders bepaald niet gestolen is. Met name in de eerste helft liet Jong AZ prachtig voetbal zien. In een razend tempo combineerde de ploeg zich met ‘één keer raken’ een weg naar het vijandelijke doel. Al na zes minuten was het raak.

Trekker

Na een goede opbouw over rechts werd de bal hard en laag voorgebracht. Spits Robert Mühren stond waar hij moest staan en prikte de 1-0 binnen. HFC zat nog in het rouwverwerkingsproces toen de Volendammer de trekker opnieuw overhaalde. Met acht minuten op de klok en 2-0 op het scorebord begreep HFC dat er deze middag niets viel te halen.

De schaarse momenten waarin de ’Koninklijke’ in balbezit was, werd het verschroeiende tempo van de thuisploeg gekopieerd. Het leverde alleen maar veel balverlies op. De 3-0 viel na ruim twintig minuten. Na een één-tweetje dwars door het midden stiftte aanvalsdirigent Tankovic de bal over de boomlange doelman Tom Boks heen en rondde af met het hoofd. Vlak voor rust maakte Mühren zijn derde en AZ’s vierde treffer.

Het was zeer te prijzen dat HFC de tweede helft startte met opgestroopte mouwen. Doordat AZ juist een tandje terugschakelde kwam er meer en meer evenwicht tussen beide ploegen. Na tien minuten poetste Kevin Sterling de nul van het scorebord. Een doelpunt dat de rechtsbuiten volledig aan zichzelf te danken had. Sterling wurmde zich er op links langs en kegelde de bal uit een onmogelijke hoek hard binnen.

Scherpte

Bij AZ was de scherpte van de eerste helft in de kleedkamer zoekgeraakt, waardoor HFC met redelijk gemak verdere schade voorkwam. Dus was het des te jammer dat het team van Ted Verdonkschot in de laatste minuut toch nog een treffer om de oren kreeg. Met een schitterende lob maakte invaller James Efmorfides de mooiste van de dag.

De veel betere tweede helft voorkwam een al te treurige terugreis voor HFC. Al zat in de bus wel een ongeruste Nigel Castien. Met een op het oog akelige knieblessure viel de invaller al snel weer uit. Vandaag zal uit onderzoek moeten blijken of het gewricht van Castien ernstige schade heeft opgelopen.

HFC: Boks, Hols, Opoku, Wilffert, Morgan, De Visser (46. Castien (60. Van Soest)), Boer, Noordmans, Sterling, Tamerus, Haarmans (70. Eindhoven).