Nederland wint ware thriller

Foto United Photos/Paul Vreeker Werper Shairon Martis was namens Nederland goed op dreef tegen Spanje.

HOOFDDORP - Met een 1-0 zege op Spanje heeft het Nederlandse honkbalteam donderdagavond in Hoofddorp een grote stap richting de finale van het EK gezet. Tegen aartsrivaal Italië kan vanavond een plek in de eindstrijd van zondag worden veilig gesteld. De Italianen schreven hun eerste wedstrijd in de finalepoule met 12-0 op hun naam.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 22:40 (Update 15-9-2016, 22:40)

Een opvallende afwezige in de opstelling van Nederland was Roger Bernadina. De buitenvelder met 548 wedstrijden in de Major League op zijn naam was vlak voor de titelstrijd...