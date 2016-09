Evers is dolgelukkig en zichtbaar geëmotioneerd

ZWEMMEN - Marc Evers is dolgelukkig met zijn bronzen medaille die hij won op de 100 meter schoolslag op de Paralympische Spelen. Vooral over zijn tijd in de series (1.06,92 minuut) was de 25-jarige Hillegommer tevreden.

Door Marcel Tabbers - 15-9-2016, 14:39 (Update 15-9-2016, 14:39)

De vreugde van de zwemmer van ZV Haerlem was verklaarbaar. ,,Ik was het hele jaar nog niet onder de 1.09 geweest omdat ik bezig was met een andere techniek te zwemmen. En juist op het moment dat het moest, gebeurde het’’, aldus Evers.

Evers evenaarde zijn prestatie...