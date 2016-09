Arrogantie breekt Oranje bijna op

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Catcher Chadwick Tromp snelt achter Alexandr Sapronov aan om hem vervolgens uit te tikken.

HOOFDDORP - Na twee gemakkelijke zeges moest Nederland zondag tegen Rusland iets dieper gaan, 3-1.

Door Monne Reitsma - 11-9-2016, 19:56 (Update 11-9-2016, 19:56)

De overwinning kwam, ondanks de kleine marge, eigenlijk geen enkel moment in gevaar. In de tweede inning was Nederland op een 2-0 stand gekomen na een homerun van debutant Chadwick Tromp met Dwayne Kemp op de honken.

Startend werper Mike Bolsenbroek kwam in zijn vijf innings niet in de problemen. Hij zag twee Russen op de honken verschijnen, omdat kortestop Dudley Leonora tweemaal de fout in ging. Verder...