Duinwijck maakt vliegende start in competitie

BADMINTON - Duinwijck heeft een vliegende start gemaakt in het openingsweekend van de competitie. In Tilburg moest Hoornse BV er met 8-0 aan geloven.

Door Theo Plasschaert - 11-9-2016, 19:30 (Update 11-9-2016, 19:30)

Duinwijck was de enige van de tien teams dat de maximale winst behaalde en is daardoor in elk geval een week lijstaanvoerder. Hoornse BV nam op het laatste moment de plek over van Slotermeer, dat zich heeft terug getrokken uit de hoogste divisie. De Noord-Hollanders gaan een moeilijk seizoen tegemoet met onder meer oud-Duinwijcker Steef van Wooning in...