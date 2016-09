Telstar laat zich niet kisten

Foto United Photos/Rob van Wieringen Liban Abdulahi houdt oog voor de bal terwijl hij omsingeld wordt door drie De Graafschap-verdedigers.

VELSEN-ZUID - In een wat merkwaardige ambiance met twee supportersgroepen die elkaar beschouwen als bloedbroeders boekte Telstar zijn derde zege op rij. De Graafschap, geen misselijke ploeg toch, werd met een 2-1 nederlaag terug naar Doetinchem gestuurd.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 22:50 (Update 9-9-2016, 22:50)

De band tussen de beide clubs is jaren geleden ontstaan toen Graafschap-supporters massaal hun steun betuigden na het tragisch overlijden van Telstar-speler Luciano van den Berg. Die steun, nu bijna elf jaar geleden, zijn ze in Velsen-Zuid nooit vergeten.

De supporters van beide ploegen zijn sindsdien uitgegroeid tot dikke vrienden. Dat Simon Kistemaker bij zowel Graafschap als Telstar immens populair was, maakte de ’culttrainer’ de grote gemene deler. De uitgever had geen beter moment kunnen kiezen om zijn biografie op de markt te brengen. ’De Kist’ was gisteravond uiteraard aanwezig om ’zijn boek’ te signeren.

Telstar werd met interesse gade geslagen door Tarik Tissoudali die voor de wedstrijd afscheid nam, nadat hij afgelopen zomer was vertrokken naar Le Havre.

Eenmaal gezeten op de tribune zag Tissoudali dat zijn oude ploeg al na vijf minuten een dot van een kans kreeg. Guyon Philips kon de bal op de rand van de zestien ongehinderd aannemen om aan te leggen. In plaats van een harde uithaal produceerde de spits een onhandig lobje dat achter het doel belandde.

Veel meer had Telstar niet te vertellen in de eerste helft. Aan de andere kant kon De Graafschap, dat weliswaar een licht veldoverwicht had, ook geen potten breken. En dus konden de supporters zich met volle overgave storten op het zingen van liedjes.

Een rake kopbal van Piotr Parzyszek, tien minuten voor rust, zorgde ervoor dat er alleen nog gezongen werd in het goed gevulde bezoekersvak. Alleen al vanwege de zeer enthousiaste aanhang zou De Graafschap een vaste plek in de eredivisie moeten krijgen. Philips leek de ’Superboeren’ voor even de mond te snoeren, maar zijn kopbal kwam op de lat terecht.

Na de signeersessie van Kistemaker, tijdens de rust op het veld, waaraan overigens abrupt een einde kwam toen de veldsproeiers in werking werden gesteld, ging Telstar op zoek naar de gelijkmaker.

Jordy Tutuarima en nieuwkomer Joël Donald vervingen Thomas van den Houten en Guyon Philips. Daarmee kwam de ’debutantenteller’ op drie te staan. Naoyuki Yamazaki en Orhan Dzepar maakten hun opwachting in de basis.

De aanvallende bedoelingen van trainer Michel Vonk ten spijt leverde dat aanvankelijk geen groot verschil op. Totdat Liban Abdulahi met een afstandsschot, dat door Graafschap-doelman Bednarek ternauwernood over werd getikt, het vuur terug bracht. Uit een scrimmage na een corner pegelde Oussama Zamouri de gelijkmaker op het bord.

Het werd nog veel mooier voor Telstar toen Stefano Lilipaly een voorzet van Tutuarima in één keer op zijn slof nam. Via de onderkant van de lat sloeg de bal als een granaat achter de kansloze Bednarek.

Matchwinnaar Lilipaly sprak van ’een heel lekkere zege’. ,,Het was een zware wedstrijd en we hadden veel moeite met De Graafschap dat een goede ploeg heeft.’’ Zijn rake volley was van een zeldzame schoonheid en kwam volgens hem niet zomaar uit de lucht vallen. ,,Ik heb wel vaker tegen ’Tutu’ gezegd dat hij die bal er eens overheen moest gooien. Dat deed hij en hij viel perfect. Via de lat en de paal ging-ie erin. Veel mooier kon eigenlijk niet.’’

Telstar: Zonneveld, Lilipaly, Ottenhoff, Van Berkel, Van den Houten (46. Tutuarima), Yamazaki, Van den Broek, Dzepar, Abdulahi, Philips (46. Donald), Zamouri (82. Van Huizen).