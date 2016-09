Nog lang niet versleten

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De 69-jarige Amerikaan John Beautyman (rechts) was met tweemaal 6-1 te sterk voor de 74-jarige Nederlander Niels Menko.

HILLEGOM - Het tenniscomplex van HLTC Hillegom staat deze week in het teken van het Senior Flowerbulb Tournament. IJzersterke tennisveteranen (mannen én vrouwen) van over de hele wereld zijn in de Bollenstreek neergestreken op jacht naar felbegeerde ITF-punten.

Door Rob Spierenburg - 6-9-2016, 20:06 (Update 6-9-2016, 20:06)

De wereldwijde ’seniortour’ (grade A) in het mannen- én vrouwentennis is ‘booming’. Werden er vorig jaar wereldwijd nog slechts vier toernooien georganiseerd; in 2016 zal de teller pas stoppen bij veertien. De KNLTB leek het een goed idee om de wat oudere tenniselite ook...