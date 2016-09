Na tientallen jaren voor het laatst achter microfoon en scorebord bij Kinheim

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Ed van Dijck en Yvonne de Vries zijn gestopt met hun werkzaamheden voor honkbalhoofdklasser Kinheim.

HAARLEM - Bij de derde play-offwedstrijd tussen Kinheim en Pioniers, vorige week zondag, zat Yvonne de Vries (62) voor de laatste maal als speaker achter de microfoon en bediende Ed van Dijck (69) nog een keer het scorebord en het geluid.

Door Theo Plasschaert - 5-9-2016, 15:42 (Update 5-9-2016, 16:05)

De vrijwilligers zijn wat betreft de lengte van hun ’dienstverband’ bij de club uniek in de vaderlandse honk- en softbalwereld. Yvonne deed het maar liefst 44 (!) jaar aaneengesloten en zag naar schatting elfhonderd duels. Ed was in totaal 32 jaar...