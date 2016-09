De wissel die nooit kwam

Foto United Photos/Rob van Wieringen United-middenvelder Anass el Khamlichi probeert Hoofddorp-aanvoerder Ivar Lammers bij de bal weg te houden.

HAARLEM - Begin vorig seizoen was hij nog voetballer van United/DAVO. Een jaar later is Sjoerd Hamann trainer-coach van de spelers met wie hij zo kort geleden nog op het veld stond. ,,Dat zie ik als een groot voordeel.’’

Door Arnold Aarts a.aarts@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 20:22 (Update 4-9-2016, 20:22)

Zijn debuut als trainer van de club waarvoor hij tot een zware knieblessure maar liefst twaalf jaar in de hoofdmacht speelde, liep voor Hamann zondagmiddag uit op een deceptie. Thuis tegen Hoofddorp hadden de Haarlemmers weinig in te brengen. De 0-3 was niet...