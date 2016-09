Tijd voor afscheid

Foto United Photos/Rob van Wieringen Koen Werkman bereikt zaterdag veilig het tweede honk in de ’derby’ tegen Sparks.

HAARLEM - ,,We zijn derde geworden en daarmee hebben we onze doelstelling gehaald’’, stelt RCH-Pinguinscoach Marlon Frolijk. De afsluitende dubbel in de overgangsklasse deelt de Heemsteedse ploeg met Sparks. Na de 11-2 zege van zaterdag volgt zondag een 5-1 nederlaag.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 20:19 (Update 4-9-2016, 20:19)

Niemand maalde eigenlijk meer om de laatste uitslagen van het seizoen. RCH Pinguins had het jaar kunnen verlengen als de ploeg tweede zou worden. Maar Orioles stelde die klassering zaterdag al veilig. Naast kampioen Storks wil Orioles echter ook niet promoveren naar...