Natalie Grinham wil naar WK, maar squashbond betaalt niet

Archieffoto Natalie Grinham: ,,Deelnemen is vooral heel belangrijk voor de jonkies in de selectie.’’

HOOFDDORP - ’Focussen’ is het nieuwe toverwoord in de Nederlandse topsport. Louter en volledig gefixeerd zijn op het leveren van een topprestatie. Voor squashster Natalie Grinham wordt dat lastig richting het wereldkampioenschap voor teams eind november in Parijs. De speler/coach van de ploeg moet eerst het budget voor het evenement rond zien te krijgen.

Door Arnold Aarts a.aarts@hollandmediacombinatie.nl - 29-8-2016, 12:51 (Update 29-8-2016, 14:21)

Grinham (38) schat dat deelname aan het evenement en een gedegen voorbereiding zo’n tienduizend euro kost. Geen onoverkomelijk bedrag, maar blijkbaar wel voor de squashbond. Die wil niet...