Verschillende zorgen Stormvogels en Velsen

Foto United Photos/Remco van der Kruis Stormvogels-middenvelder Bastiaan Scholten (links) in duel met Martin Wal.

IJMUIDEN - Als over één week de competitie begint, zal het anders moeten. Vond zowel Stormvogels-trainer Sjaak Lettinga als zijn Velsen-collega Ton Pronk. De bekerwedstrijd tussen de twee ploegen leverde een 0-1 overwinning op voor de Velsenaren.

Door Arnold Aarts a.aarts@hollandmediacombinatie.nl - 28-8-2016, 19:45 (Update 28-8-2016, 19:45)

Ton Pronk had nog het minst te klagen. Hij zag zijn ploeg, die dit seizoen mag uitkomen in de eerste klasse, bij vlagen uitstekend spelen. Maar het rendement van het soepele combinatievoetbal was dramatisch. Pronk was in de eerste helft maar gestopt met het opschrijven...