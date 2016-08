Terrasvogels bijt terug

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Chantal Versluis slaat namens Sparks een honkslag in de eerste wedstrijd tegen Terrasvogels.

HAARLEM - Bij Terrasvogels hoeft niet meer te worden gepeinsd over het al dan niet halen van de play-offs. Met een knappe overwinning op het Noordersportpark in de tweede wedstrijd tegen Oolders Omaco Sparks is een plek bij de laatste vier voor het softbalbolwerk uit Santpoort een feit.

Door Rob Spierenburg - 28-8-2016, 18:23 (Update 28-8-2016, 18:23)

Al ruim voor het tweeluik tegen Terrasvogels was duidelijk dat de speelsters van Sparks wellicht moeite zouden hebben om zich op te laden voor de twee wedstrijden tegen de buren uit Santpoort-Zuid. De nummer...