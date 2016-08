Velsen is trots op hun Matthijs Büchli [video]

SANTPOORT-NOORD - Onder begeleiding van Braziliaanse drums met bijbehorende danseressen betreedt Matthijs Büchli vrijdagmiddag het kermisterrein, waar honderden fans en belangstellenden hem eer komen bewijzen voor zijn tweede plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Door Marcel Tabbers en Wilma Vermunt - 26-8-2016, 21:41 (Update 26-8-2016, 22:02)

Hidde Mollee is een van de toeschouwers. Met zijn zusje Teuntje juicht de 12-jarige Santpoorter zijn buurman toe. „We zijn net terug van vakantie en we hebben zijn race niet live gezien. Via Twitter vingen we wat op.”

Ondertussen staat het feestvarken op het podium. ’Velsen...