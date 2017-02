Depay verliest opnieuw met Olympique Lyon

ANP Depay verliest opnieuw met Olympique Lyon

SAINT-ETIENNE - Olympique Lyon heeft zondag voor de derde keer op rij een wedstrijd verloren. Na de nederlaag van vorig weekeinde in de competitie tegen Lille (1-2) en het bekerverlies van dinsdag tegen Olympique Marseille (2-1), ging het zondag in de Ligue 1 ook mis in de uitwedstrijd tegen Saint-Etienne. Lyon, de komende tegenstander van AZ in de Europa League, ging met 2-0 ten onder.

Door ANP - 5-2-2017, 23:07 (Update 5-2-2017, 23:07)

Memphis Depay, die onlangs overkwam van Manchester United, startte zondag in de basis. De Oranje-international werd in de 65e minuut naar de kant gehaald en vervangen door Mathieu Valbuena.

Kevin Monnet-Paquet en Romain Hamouma maakten in de eerste helft de treffers voor Saint-Etienne. In de slotfase liepen de emoties hoog op bij Lyon. Rachid Ghezzal en Corentin Tolisso kregen in blessuretijd een rode kaart, zodat Lyon het duel met negen man beëindigde.