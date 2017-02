Juventus maakt einde aan zegereeks Inter

TURIJN - Juventus heeft de topper in de Italiaanse voetbalcompetitie tegen Internazionale gewonnen. In Turijn maakte Juan Cuadrado in de laatste minuut van de eerste helft het enige doelpunt voor de koploper: 1-0. De Colombiaanse middenvelder schoot de bal van buiten het zestienmetergebied hard en zuiver achter doelman Samir Handanovic.

Door ANP - 5-2-2017, 22:48 (Update 5-2-2017, 22:48)

De laatste nederlaag van Inter was begin december tegen Napoli. Vervolgens versloeg Inter in de competitie Genoa (2-0), Sassuolo (0-1), Lazio (3-0), Udinese (1-2), Chievo (3-1), Palermo (0-1) en Pescara (3-0).

Voor Juventus was het de derde achtereenvolgende overwinning. Het team van Massimiliano Allegri heeft na 22 wedstrijden 54 punten. Nummer twee Napoli heeft zes punten minder en een wedstrijd meer gespeeld. AS Roma, dat derde staat, speelt dinsdag tegen Fiorentina. De ploeg van de Nederlandse middenvelder Kevin Strootman komt bij winst op vier punten van Juventus, maar heeft net als Napoli wel een wedstrijd meer gevoetbald dan de lijstaanvoerder.