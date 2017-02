Kameroen completeert veld Confederations Cup

LIBREVILLE - Als winnaar van de Afrika Cup heeft Kameroen zondag ook het laatste ticket voor het toernooi om de Confederations Cup bemachtigd. De 'Ontembare Leeuwen' mogen komende zomer meedoen aan het evenement met de continentale kampioenen in Rusland, dat dient als voorbereiding op het WK van volgend jaar. Kameroen komt in groep B terecht bij Chili, Australië en wereldkampioen Duitsland, in groep A zitten gastland Rusland, Nieuw-Zeeland, Portugal en Mexico.

Door ANP - 5-2-2017, 22:17 (Update 5-2-2017, 22:17)

Kameroen deed in 2001 en 2003 ook mee aan de Confederations Cup. De laatste keer bereikte het land de finale, waarin Frankrijk in de verlenging te sterk was. Dat toernooi werd overschaduwd door de dood van Marc-Vivien Foé. De middenvelder van Kameroen werd tijdens de halve finale tegen Colombia getroffen door een hartaanval.