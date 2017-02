Zlatan maakt vijftiende treffer voor United

LEICESTER - Manchester United heeft zondag de competitiewedstrijd tegen Leicester City overtuigend gewonnen. Het team van trainer José Mourinho versloeg de regerend kampioen met 0-3.

Door ANP - 5-2-2017, 19:00 (Update 5-2-2017, 19:00)

Kort voor rust sloeg United twee keer toe. In de 42e minuut scoorde eerst Henrikh Mkhitaryan, en twee minuten later schoot Zlatan Ibrahimovic de bal hard en laag achter doelman Kasper Schmeichel. Voor de Zweedse aanvaller was het zijn vijftiende competitiedoelpunt.

Daley Blind verving tijdens de rust de Argentijn Marcos Rojo. De Nederlander zag Juan Mata in de 49e minuut het duel met het derde doelpunt voor Manchester United beslissen. De club blijft zesde in de Premier League, met één punt minder dan Liverpool en twee minder dan Arsenal. Die twee clubs verloren zaterdag allebei.