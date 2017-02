FC Utrecht vierde na zege op sc Heerenveen

UTRECHT - FC Utrecht is na zondag in de eredivisie, achter de traditionele top drie, de beste club. Het team van trainer Erik ten Hag versloeg sc Heerenveen in de Galgenwaard met 1-0 en nam de vierde plaats van de Friezen over. FC Utrecht heeft nu 34 punten, Heerenveen en Vitesse 33 en AZ 32.

Door ANP - 5-2-2017, 18:42 (Update 5-2-2017, 18:51)

Bij FC Utrecht keerde Willem Janssen terug na een schorsing. De aanvoerder ontbrak vorige week in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Met Janssen centraal achterin zette Utrecht voor ruim 18.000 toeschouwers Heerenveen in de eerste helft onder druk. Nadat Richairo Zivkovic en Nacer Barazite er in de 22e en 24e minuut nog niet in slaagden om te scoren, deed Andreas Ludwig dat kort daarna wel. De Duitser draaide de bal, nadat hij hem kreeg na een afgeslagen hoekschop, in de verre hoek in het doel. Voor Ludwig was het zijn eerste treffer dit seizoen en FC Utrecht kwam daarmee op liefst dertien verschillende spelers die de doelpunten in de competitie maakten.

Aan het begin van de tweede helft viel Sofyan Amrabat geblesseerd uit. Mark van der Maarel verving de middenvelder. Heerenveen drong steeds meer aan en kreeg ook grote kansen. Utrecht bleef in de open wedstrijd overeind en kreeg zelf kansen om het duel te beslissen. Zivkovic schoot voor een leeg doel over.

Labyad

Zakaria Labyad viel in de slotfase in bij FC Utrecht en maakte daarmee zijn rentree in de eredivisie. In mei 2015 was de aanvaller voor het laatst actief in de Nederlandse competitie, als speler van Vitesse. Labyad kreeg een schop van Sam Larsson. De Zweed ontving zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. Ook Utrecht speelde de laatste minuten met tien man, na een rode kaart voor doelpuntenmaker Ludwig.

FC Utrecht trok de 1-0 over de streep en verlengde daarmee de goede prestatiereeks. Sinds 16 september verloor de club maar twee competitiewedstrijden, allebei van Ajax.