ANP Anastasiou: verzuimd te scoren

KERKRADE - Zonder de meeste van zijn negen aanwinsten maakte Roda JC het Ajax zondag nog best lastig. Trainer Yannis Anastasiou baalde van de 2-0-nederlaag. ,,We hebben goed gespeeld,’’ oordeelde de Griek, die zijn ploeg vorige week nog met 4-0 had zien winnen van Excelsior, een concurrent in de strijd tegen degradatie. Een stunt tegen Ajax zat er niet in.

Door ANP - 5-2-2017, 16:36 (Update 5-2-2017, 16:36)

,,Verdedigend stond het goed'', meende Anastasiou. ,,Ajax kreeg echt niet zoveel kansen. Zelf hebben we genoeg mogelijkheden gekregen op een doelpunt, maar we verzuimen te scoren. Daar hebben we het hele seizoen al last van. We missen voorin de overtuiging.''