AC Milan glijdt weg uit top Serie A

MILAAN - AC Milan heeft zondag op eigen veld met 1-0 verloren van Sampdoria. De enige treffer viel 20 minuten voor tijd en kwam op naam van Luís Muriel. De Colombiaanse aanvaller benutte een strafschop. Voor AC Milan was het de vierde nederlaag op rij in de competitie en beker samen. De laatste keer dat de ploeg zo'n slechte serie had, was in 2014.

Door ANP - 5-2-2017, 14:50 (Update 5-2-2017, 14:50)

Milan beëindigde het duel ook nog eens met tien man. De Argentijn José Sosa kreeg in de laatste vijf minuten twee keer geel. Milan staat inmiddels achtste en dreigt Europees voetbal voor volgend seizoen mis te lopen.