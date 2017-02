Sevilla laat weer punten liggen

SEVILLA - Sevilla is het even kwijt in de strijd om de Spaanse titel. Vorige week verloor de ploeg van trainer Jorge Sampaoli na vijf overwinningen op rij van Espanyol. Zondag volgde op eigen veld een 0-0-gelijkspel tegen Villarreal. Sevilla raakte daarmee twee punten achterop bij Barcelona, dat zaterdag won van Athletic Bilbao en op 45 punten uitkwam uit 21 duels. Sevilla heeft er 43 en staat derde in La Liga.

Door ANP - 5-2-2017, 14:03 (Update 5-2-2017, 14:03)

Koploper Real Madrid heeft 46 punten uit slechts negentien duels. Het uitduel tegen Celta de Vigo van zondagavond werd afgelast omdat de storm een deel van het dak van een tribune heeft beschadigd en de burgemeester niet toestond dat er gevoetbald zou worden.

Samir Nasri had kort na rust Sevilla op voorsprong moeten zetten, maar de Franse middenvelder miste een strafschop.