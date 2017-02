Alleen El Makrini debuteert bij Roda JC

ANP Alleen El Makrini debuteert bij Roda JC

KERKRADE - Trainer Yannis Anastasiou wacht nog even voordat hij de spelers, die Roda JC de laatste dagen van de transferwindow naar Kerkrade haalde, opneemt in de basisformatie. Zondagmiddag tegen Ajax maakt alleen Mohamed El Makrini zijn debuut bij de Limburgers.

Door ANP - 5-2-2017, 12:11 (Update 5-2-2017, 12:11)

El Makrini die eerder uitkwam voor FC Den Bosch en SC Cambuur, kwam over van het Deense Odense BK.

Technisch directeur Ton Caanen van Roda JC haalde in de transferperiode negen spelers naar Kerkrade. Van de nieuwe aanwinsten zitten Bryan Verboom, Thanasis Papazoglou, Ognjen Gnjatic, Simeon Raykov en Gyliano van Velzen op de bank.

Het duel in Kerkrade begint om 12.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De wedstrijd eerder dit seizoen in Amsterdam eindigde verrassend in 2-2.