Zwalkend Valencia hard onderuit in Mestalla

VALENCIA - Het zwalkende Valencia heeft zaterdag in het eigen Mestalla-stadion een enorm pak slaag gekregen. Valencia moest met liefst 4-0 buigen voor Eibar, dat zijn grootste uitzege ooit in de Spaanse competitie vierde. De thuisclub had in Mestalla slechts één keer met nog grotere cijfers verloren, in het seizoen 2012-2013 tegen Real Madrid (0-5).

Door ANP - 4-2-2017, 23:02 (Update 4-2-2017, 23:02)

Valencia draaide nog niet zo lang geleden mee in de top van La Liga, maar is door financiële problemen ver weggezakt. Met negentien punten uit twintig wedstrijden staat de club op de zestiende plaats, iets boven de degradatiestreep.

Tegen Eibar keek Valencia halverwege al tegen een achterstand van 2-0 aan en stond het nog maar met tien man op het veld, nadat Carlos Soler rood had gekregen. In de tweede helft voerden de bezoekers de score op naar 0-4.