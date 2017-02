Hattricks Mertens en Hamsik voor Napoli

ANP Hattricks Mertens en Hamsik voor Napoli

BOLOGNA - Napoli heeft zaterdag een doelpuntenfestijn gemaakt van de uitwedstrijd tegen Bologna. De club uit Napels won met liefst 7-1. In het stevige duel vielen voor rust twee rode kaarten en maakten Dries Mertens en Marek Hamsik allebei drie doelpunten. Voor Mertens was het al zijn derde hattrick van dit seizoen.

Door ANP - 4-2-2017, 22:51 (Update 4-2-2017, 23:14)

Na zes minuten leidde Napoli al met 2-0, dankzij treffers van Hamsik en Lorenzo Insigne. Het zag er somber uit toen Napoli-spits José Callejón met hands een strafschop veroorzaakte. Deze werd gemist door Mattia Destro, maar even later werd Callejón met rood weggestuurd voor natrappen.

Vijf minuten later, er was een half uur gespeeld, stond ook Bologna met tien man. Adam Masina kreeg rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Mertens benutte de vrije trap die volgde (3-0). Vassilis Torosidis scoorde hierna voor Bologna, maar opnieuw Mertens zorgde nog voor rust voor de 4-1.

Tweede helft

Na de pauze maakte Hamsik de vijfde en zesde van Napoli. Het slotakkoord was voor Mertens, die de 7-1 scoorde. Oud-Ajacied Arek Milik bleef bij de bezoekers de volledige wedstrijd op de bank. De Poolse spits was vier maanden uit de roulatie nadat hij de voorste kruisband van zijn linkerknie had afgescheurd. De Napolitanen staan voorlopig tweede, op drie punten achterstand van Juventus dat nog twee wedstrijden tegoed heeft.

Mertens is de eerste buitenlander die in één seizoen drie hattricks in de Serie A heeft gemaakt. In december trof de Belg driemaal doel tegen Cagliari (0-5) en vervolgens zelf vier keer tegen Torino (5-3).

Zijn veertiende, vijftiende en zestiende doelpunt van het seizoen betekenen dat de oud-PSV'er nu het topscorersklassement in Italië aanvoert, voor Edin Dzeko (AS Roma), Mauro Icardi (Inter) en Gonzalo Higuain (Juventus).