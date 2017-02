Trefzekere Willems voelt zich even linksbuiten

ANP Trefzekere Willems voelt zich even linksbuiten

ALKMAAR - Na zijn twee vroege doelpunten in Alkmaar tegen AZ (2-4) zeiden ploeggenoten tegen Jetro Willems dat hij voor een hattrick moest gaan. ,,Laten we eerst maar de nul houden, was mijn antwoord'', vertelde de linksback van PSV. ,,Nou, twee minuten later kregen we al een doelpunt tegen. Ik heb helemaal niet gedacht aan een hattrick.''

Door ANP - 4-2-2017, 22:42 (Update 4-2-2017, 22:42)

Willems leek in de openingsfase in Alkmaar wel een linksbuiten. Hij passeerde de verdedigers van AZ alsof ze er niet stonden en passeerde de debuterende keeper Tim Krul met schoten met zijn linker- én rechtervoet. ,,Je zou bijna denken dat ik linksbuiten ben hè'', zei Willems grinnikend. ,,Mooi dat ik twee keer scoor, dat is nog nooit gebeurd. Het kwam allemaal precies zo uit. Vandaag doe ik het, volgende week scoort iemand anders weer.''

Spits Luuk de Jong scoorde voor het eerst sinds 26 november weer eens. De Jong tekende in de slotfase voor de vierde treffer van PSV. ,,Natuurlijk is het fijn dat ik weer scoor, maar het teambelang staat voorop'', aldus de Eindhovense aanvoerder. ,,Er is maar één ding belangrijk en dat is weer kampioen worden.''