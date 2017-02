Willem II laat zich wegzetten door Heracles

TILBURG - Willem II dacht zaterdagavond weer wat meer afstand van de onderste regionen in de eredivisie te nemen, maar kwam bedrogen uit. Hoewel tegenstander Heracles in het Koning Willem II-stadion bijna zeventig minuten met een man minder op het veld stond, ging de bezoekende club met drie punten aan de haal: 1-3.

Door ANP - 4-2-2017, 21:46 (Update 4-2-2017, 21:46)

Die eindstand was enigszins verrassend te noemen. Na de vroege openingstreffer van de Tilburgers (strafschop benut door Fran Sol, rode kaart voor Heracles-doelman Bram Castro) leek er geen vuiltje meer aan de lucht. De tien Almeloërs gaven zich echter niet gewonnen in de tweede helft. Binnen zes minuten, tussen de 62e en 68e minuut, werd de 1-0 achterstand omgebogen in een voordelige marge van twee doelpunten (1-3). Peter van Ooijen, Kristoffer Peterson en Robin Gosens mikten raak.