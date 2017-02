Sneijder valt uit bij verliezend Galatasaray

ANP Sneijder valt uit bij verliezend Galatasaray

ISTANBUL - Galatasaray kan prolongatie van de Turkse beker vergeten. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink werd zaterdag in de achtste finale van het bekertoernooi uitgeschakeld door Basaksehir, de ploeg die in de Turkse competitie ook verrassend meedoet om de titel. Dankzij twee doelpunten van Mustafa Pektemek won de thuisclub met 2-1.

Door ANP - 4-2-2017, 20:50 (Update 4-2-2017, 20:50)

Voor Wesley Sneijder duurde de wedstrijd slechts vijf minuten. De nummer tien van Galatasaray viel al snel geblesseerd uit. Even daarvoor had Lukas Podolski de paal geraakt namens 'Gala'. Het verlies van Sneijder werd al snel gevolgd door twee tegendoelpunten, allebei van spits Pektemek. Kort voor tijd deed invaller Eren Derdiyok nog wel iets terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de ploeg van Olde Riekerink, waarin Nigel de Jong de negentig minuten vol maakte.

Galatasaray won de Turkse beker vorig jaar door Fenerbahçe in de finale te verslaan.