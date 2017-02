Dortmund helpt Bayern met winst op Leipzig

DORTMUND - Borussia Dortmund heeft Bayern München zaterdagavond een handje geholpen in de strijd om de Duitse titel. Dortmund versloeg RB Leipzig voor eigen publiek met 1-0, dankzij een doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang. Leipzig zag de achterstand op Bayern München daardoor oplopen tot vier punten.

4-2-2017

De koploper had eerder op de dag na zeven overwinningen op rij weer eens punten laten liggen, tegen Schalke 04 (1-1). Uitdager Leipzig kon de achterstand daardoor terugbrengen tot één punt, maar de stuntploeg van trainer Ralph Hasenhüttl ging juist onderuit in het volgepakte Signal Iduna Park. Aubameyang kopte in de 35e minuut zijn zeventiende competitietreffer van dit seizoen binnen, na fraai voorbereidend werk van Ousmane Dembélé.

Borussia Dortmund nam door de zege de derde plaats over van Hoffenheim. De achterstand op Bayern is met twaalf punten wel groot.