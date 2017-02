Barcelona soepel langs Athletic Bilbao

BARCELONA - FC Barcelona heeft zaterdag in de achtervolging op koploper Real Madrid geen fout gemaakt. De ploeg van trainer Luis Enrique boekte in het eigen Camp Nou een soepele zege op Athletic Bilbao: 3-0. De regerend kampioen heeft nu één punt minder dan Real Madrid, dat wel twee wedstrijden minder speelde. De koploper van Spanje zou het zondag opnemen tegen Celta de Vigo, maar die wedstrijd is afgelast vanwege stormschade aan het stadion in Vigo.

Door ANP - 4-2-2017, 18:14 (Update 4-2-2017, 18:14)

Athletic Bilbao was in de openingsfase nog wel twee keer gevaarlijk. Raúl Garcia schoot op de paal en Iñaki Williams kopte de bal rakelings over het doel van keeper Marc-André ter Stegen. Kort daarna viel het doelpunt aan de andere kant. Na een actie van Neymar tikte Paco Alcácer, die mocht starten omdat Luis Suárez rust kreeg, zijn eerste competitietreffer voor Barcelona binnen.

Lionel Messi verdubbelde de score kort voor rust uit een vrije trap, waarmee hij de Baskische keeper Gorka Iraizoz verraste in de korte hoek. Aleix Vidal maakte er in de tweede helft 3-0 van.