Bondscoach Grant weg bij Ghana

ANP Bondscoach Grant weg bij Ghana

PORT GENTIL - De nationale voetbalploeg van Ghana, die zaterdag strijdt voor de derde plek in de Africa Cup, raakt bondscoach Avram Grant kwijt. Zijn tweejarige contract wordt niet verlengd, de Ghanese voetbalbond is al op zoek naar een opvolger.

Door ANP - 4-2-2017, 16:11 (Update 4-2-2017, 16:11)

Met de Israëlier Grant, voormalig coach van Chelsea, aan het roer bereikte Ghana de halve finale, waarin Kameroen met 2-0 te sterk was. In de troostfinale is Burkina Faso de tegenstander.

In de kwalificatiepoule voor het WK van 2018 staat Ghana na twee wedstrijden op één punt.