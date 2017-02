Rentree oud-kankerpatiënt Álvarez

ANP Rentree oud-kankerpatiënt Álvarez

BARCELONA - De van teelbalkanker genezen Yeray Álvarez maakt zaterdag zijn rentree op het voetbalveld. De verdediger staat in de basis van zijn club Athletic Bilbao, dat het in de Spaanse liga opneemt tegen FC Barcelona. ,,Geweldig nieuws voor hem. Ik hoop dat hij geniet van de wedstrijd'', meende coach Luis Enrique van Barça.

Door ANP - 4-2-2017, 16:02 (Update 4-2-2017, 16:02)

Álvarez is sneller terug dan verwacht. De diagnose teelbalkanker werd eind december gemaakt en vrijwel meteen volgde een operatie. Álvarez kreeg de onheilstijding toen vlak voor de confrontatie met Barcelona in de beker. De spelers van Barça droegen in die wedstrijd een shirt met een beterschapswens voor Álvarez en de toeschouwers klapten voor hem in minuut 27, ook zijn rugnummer.

Álvarez zat vorige week al op de bank in de competitiewedstrijd tegen Sporting Gijon, maar kreeg toen nog geen speelminuten. Door de blessure van ploeggenoot Eneko Boveda kan hij op Internationale Wereldkankerdag een vermoedelijk emotionele rentree maken.