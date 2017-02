Zesde overwinning op rij voor koploper VVV

VENLO - VVV-Venlo loopt in de Jupiler League steeds verder weg van de concurrentie. Het elftal van trainer Maurice Steyn won vrijdag overtuigend van De Graafschap: 4-1. Het was de zesde opeenvolgende overwinning voor VVV.

Door ANP - 3-2-2017, 22:03 (Update 3-2-2017, 22:12)

Vito van Crooy en Roel Janssen scoorden in de eerste helft. Na de pauze troffen ook Ken Leemans (strafschop) en Johnatan Opoku doel. Piotr Parzyszek deed in de slotfase, met zijn vijftiende doelpunt dit seizoen, nog wat terug.

Nummer twee Jong Ajax won ook, met 4-1 van RKC Waalwijk, en behoudt zo vier punten achterstand op VVV. De Amsterdammers mogen echter niet promoveren. Fenkie de Jong, Carel Eiting (twee maal) en Noussair Mazraoui scoorden voor Ajax, waar de Tsjechische buitenspeler Vaclac Cerny zijn rentree maakte maar in de tweede helft na een harde schop geblesseerd het veld moest verlaten.

Voorsprong

FC Volendam en MVV, respectievelijk derde en vierde op de ranglijst, lieten allebei punten liggen. Volendam ging met 3-1 onderuit bij FC Emmen, en MVV kwam in eigen stadion niet langs hekkensluiter Achilles '29: 0-0.

VVV heeft na 23 speelronden liefst elf punten voorsprong op Volendam en MVV, en is hard op weg naar een terugkeer op het hoogste niveau. De Limburgers degradeerden in 2013 uit de eredivise, en eindigden de drie seizoenen daarna als vijfde, zevende en tweede in de Jupiler League.

NAC Breda leed de eerste nederlaag onder leiding van trainer Stijn Vreven. FC Den Bosch was met 2-1 te sterk. Cambuur, dat Helmond Sport met 3-0 aan de kant zette, profteerde en nam de vijfde plek van NAC over.