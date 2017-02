Anelka wil vooral zijn buurman helpen

KERKRADE - Voormalig stervoetballer Nicolas Anelka gaat bij Roda JC vooral aan de slag omdat hij zijn goede vriend Aleksei Korotajev wil helpen. Anelka kent de Zwitserse investeerder die mede-eigenaar is geworden van de Limburgse club omdat zij in Dubai buren van elkaar zijn. ,,Hij is mijn vriend en ik wil hem helpen'', zei de Fransman op vragen tijdens zijn presentatie in het Parkstad Stadion.

Door ANP - 3-2-2017, 17:22 (Update 3-2-2017, 17:22)

Anelka zegt dat hij Roda JC nog kende uit het verleden. ,,Het was een grote club die in Europa heeft gespeeld dus waarom niet'', pareerde hij de vragen over de reden van zijn komst naar Kerkrade. ,,En Nederland is een goed voetballand en heeft fantastische spelers zoals Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Wesley Sneijder en Robin van Persie voortgebracht.''

De oud-spits gaat werken voor de voetbalacademie van Roda en wordt aangeprezen omdat hij talent snel ontdekt. ,,Ik denk dat ik een goed oog heb voor talent. Ik ga eerst een inventarisatie maken en kijken wat er moet gebeuren.''