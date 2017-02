Kameroen ten koste van Ghana naar finale

FRANCEVILLE - Kameroen heeft voor de eerste keer sinds 2008 de finale bereikt van het toernooi om de Afrika Cup. De viervoudige kampioen was donderdagavond in de halve eindstrijd met 2-0 te sterk voor Ghana. Het eerste doelpunt in Franceville (Gabon) viel in de 72e minuut en kwam op naam van Michael Ngadeu-Ngadjui. In de extra tijd besliste Christian Bassogog het duel.

Door ANP - 2-2-2017, 22:05 (Update 2-2-2017, 22:05)

Kameroen speelt zondag in de finale tegen Egypte, dat woensdag Burkina Faso via strafschoppen versloeg. Zaterdag spelen Ghana en Burkina Faso eerst nog om het brons. Ghana verloor in de vorige editie van de Afrika Cup in 2015 in de finale van Ivoorkust.