Totti verlost AS Roma

ANP Totti verlost AS Roma

ROME - AS Roma heeft woensdagavond de laatste vier bereikt in het Italiaanse bekertoernooi. De ploeg van basisspeler Kevin Strootman schakelde in eigen stadion Cesena uit: 2-1. Het winnende doelpunt kwam op naam van clubicoon Francesco Totti, die ver in de extra tijd een strafschop benutte.

Door ANP - 1-2-2017, 23:19 (Update 1-2-2017, 23:19)

In de halve finales wacht AS Roma een kraker. Stadgenoot Lazio is dan de tegenstander. In de andere halve eindstrijd speelt titelhouder Juventus tegen Napoli.