Ajacied Traoré mist beslissende strafschop

ANP Ajacied Traoré mist beslissende strafschop

LIBREVILLE - Bertrand Traoré is er met Burkina Faso niet in geslaagd de finale van de Afrika Cup te halen. De aanvaller van Ajax speelde woensdag met zijn land in de halve eindstrijd gelijk tegen Egypte (1-1), en miste vervolgens de vijfde en beslissende strafschop.

Door ANP - 1-2-2017, 22:54 (Update 1-2-2017, 22:54)

De openingstreffer in Libreville in Gabon kwam halverwege de tweede helft op naam van Egyptenaar Mohamed Salah. De aanvaller van AS Roma schoot de bal, na goed terugleggen van Kahraba, fraai in de kruising. Het was voor Salah zijn tweede doelpunt van het toernooi.

Egypte kon maar kort van die voorsprong genieten. Aristide Bance nam de bal in de 73e minuut in het strafschopgebied op zijn borst aan, en schoot de bal hard en laag binnen: 1-1. De twee ploegen, die een vermoeide indruk maakten, slaagden er daarna niet meer in een beslissing te forceren, ook niet in de verlenging.

Egypte miste één strafschop, Burkina Faso twee.