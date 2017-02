Zulte Waregem ten koste van Eupen naar finale

ANP Zulte Waregem ten koste van Eupen naar finale

EUPEN - Zulte Waregem is er woensdag in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Belgische bekertoernooi. Het elftal van trainer Francky Dury won in de slotfase bij Eupen: 2-0. Zulte Waregem had de eerste halve finale in de strijd om de zogenoemde Croky Cup ook met 1-0 gewonnen.

Door ANP - 1-2-2017, 22:50 (Update 1-2-2017, 22:50)

Het openingsdoelpunt kwam woensdag in de 77e minuut op naam van de Deen Brian Hamalainen. In de laatste minuut verdubbelde de Italiaan Luca Marrone de voorsprong.

Robert Mühren zat nog niet bij de selectie van Zulte. De Belgische club nam de aanvaller dinsdag, op de laatste dag van de transfermarkt, over van AZ.

In de finale treft Zulte Waregem, dat derde staat in de competitie, op zaterdag 18 maart Oostende. De ploeg van Yves Vanderhaeghe klopte dinsdag RC Genk.