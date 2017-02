Enschede wil FC Twente helpen met 25 miljoen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil FC Twente steunen met een bedrag van 25,4 miljoen euro. Een deel van dat bedrag is een lening, een ander deel een garantstelling. Met dat bedrag kan FC Twente in maart twee grote financiers terugbetalen. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken, meldt FC Twente op de clubsite.

De gemeente Enschede leende het noodlijdende FC Twente vorig jaar 17 miljoen euro. Het nieuwe voorstel komt erop neer dat die bestaande lening wordt gehandhaafd, maar dan tegen marktconforme, gunstiger voorwaarden. Daarnaast zou de gemeente dan garant staan voor 8,4 miljoen euro, op basis waarvan FC Twente dan geld kan lenen om zijn bestaande schulden te herfinancieren. Daarmee zou het bedrag op 25,4 miljoen euro uitkomen.

Het voorgestelde pakket aan maatregelen is erop gericht om het risico voor de gemeente te minimaliseren en tegelijkertijd een gezonde toekomst van FC Twente mogelijk te maken, aldus FC Twente. De club moet in maart twee grote financiers, ING en XXIII Capital, terugbetalen.

,,Om tot een gezonde financiële situatie te komen bij de club is een verdere herfinanciering van bestaande schulden onverkort noodzakelijk'', aldus Erik Velderman, algemeen en financieel directeur van de Tukkers. ,,De gemeentelijke garantstelling is daarin van levensbelang voor FC Twente. Dit scenario is het resultaat van intensief overleg met het college van burgemeester en wethouders. Het is nu aan de raad om tot een beslissing te komen.''