El Ahmadi donderdag terug, Elia traint apart

ROTTERDAM - Karim El Ahmadi vervoegt zich donderdag bij de selectie van Feyenoord. De koploper van de eredivisie bereidt zich voor op de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Twente. De middenvelder werd zondag met Marokko uitgeschakeld in de Afrika Cup en keerde dinsdag terug in Nederland.

Door ANP - 1-2-2017, 14:14 (Update 1-2-2017, 14:14)

Trainer Giovanni van Bronckhorst kan normaal gesproken in Enschede weer beschikken over El Ahmadi die drie competitiewedstrijden miste. Feyenoord won alle drie de duels, maar vloog er zonder de Marokkaans international wel uit in de KNVB-beker tegen Vitesse.

Eljero Elia trainde woensdag uit voorzorg binnen in verband met de lichte hamstringklachten die de aanvaller overhield aan het duel met NEC. Van Bronckhorst gaf zondag al aan dat Elia, die in de rust werd gewisseld, geen grote schade had opgelopen.