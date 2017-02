Lamprou vertrekt bij Willem II

TILBURG - Doelman Kostas Lamprou vertrekt aan het einde van het seizoen bij Willem II. Hij heeft de clubleiding laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen. ,,We hebben er naar onze mogelijkheden alles aan gedaan om Kostas voor de club te behouden. Het is erg jammer dat dat niet gelukt is, want hij is een goede keeper en ligt erg goed in de groep'', meldde technisch manager Joris Mathijsen woensdag op de website van de Tilburgse eredivisionist.

Door ANP - 1-2-2017, 12:15 (Update 1-2-2017, 12:15)

Lamprou speelde tot nu toe 87 duels voor Willem II dat hem in 2014 overnam van Feyenoord. De 25-jarige Griek kwam bij de Rotterdamse club tot veertien optredens.