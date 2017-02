Crystal Palace leent Sakho van Liverpool

ANP Crystal Palace leent Sakho van Liverpool

LONDEN - Crystal Palace heeft nog een verdediger aangetrokken in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De Londense club huurt tot het einde van het seizoen Mamadou Sakho van Liverpool. De Franse international werd vorig seizoen geschorst wegens een gemiste dopingtest, maar later schrapte de Europese voetbalbond UEFA de zaak alsnog. Bij Liverpool kwam hij dit seizoen niet in actie.

Door ANP - 1-2-2017, 7:30 (Update 1-2-2017, 7:30)

Eerder haalde manager Sam Allardyce al de Nederlandse verdediger Patrick van Aanholt, die werd gekocht van Sunderland. Met hem in de basis won de ploeg dinsdag de uitwedstrijd tegen Bournemouth met 2-0. Palace had op de slotdag van de winterse transferperiode ook al middenvelder en Servisch international Luka Milivojevic overgenomen van Olympiakos Piraeus.