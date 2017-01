Newcastle verhuurt Krul aan AZ

ALKMAAR - Tim Krul gaat weg bij Ajax, maar blijft wel in Noord-Holland keepen. De 27-jarige Hagenaar staat tot het einde van het seizoen onder de lat bij AZ. De Alkmaarders huren Krul tot het einde van het seizoen van Newcastle United.

Door ANP - 31-1-2017, 22:25 (Update 31-1-2017, 23:34)

De eerste seizoenshelft verhuurde de Engelse voetbalclub de keeper nog aan Ajax. De eerste maanden kon Krul echter niet spelen omdat hij herstellende was van een knieblessure. Inmiddels is Krul helemaal fit, maar hij moest bij Ajax genoegen nemen met een reserverol achter André Onana.

De doelman leek eerst op weg naar een tijdelijk verblijf bij Watford, maar uiteindelijk verhuurt Newcastle de doelman aan AZ. Krul zou het seizoen eigenlijk bij Ajax afmaken. De Amsterdamse club ging er echter mee akkoord dat AZ de huur overnam.

,,Ook al hebben we liever drie eredivisiewaardige keepers in de selectie, ik denk dat dit voor iedereen het beste is. Newcastle wil graag dat hij speelminuten maakt en Tim zelf wil na zijn lange revalidatie ook wedstrijden keepen op een zo hoog mogelijk niveau'', lichtte directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax de verrassende overgang toe. ,,Het is jammer dat het zo gelopen is.''

,,AZ is een fantastische club", zei Krul zelf. ,,Toen ze belden, kon ik moeilijk nee zeggen. Ze spraken zoveel vertrouwen in me uit, dat ik heb besloten om te komen. Ik hoop hier m'n oude niveau terug te krijgen." Directeur voetbalzaken Max Huiberts noemde de transfer een buitenkans. ,,Tim heeft zich bewezen als een doelman van internationaal kaliber. Het is fantastisch dat we een doelman met zijn kwaliteiten kunnen halen."