ANP Ajax heeft Braziliaan David Neres binnen

AMSTERDAM - Ajax heeft zich kort voor het verstrijken van de transferdeadline versterkt met David Neres. De negentienjarige Braziliaanse rechteraanvaller komt uit eigen land over van Sao Paulo. Ajax heeft 12 miljoen euro betaald voor de voetballer. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro, meldt Ajax zelf.

Door ANP - 31-1-2017, 22:03 (Update 31-1-2017, 22:03)

Neres ondertekende een contract tot de zomer van 2021. De buitenspeler is op dit moment met Brazilie tot 20 jaar actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap in Ecuador.

,,Neres is een speler die we al een tijdje willen hebben. Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika, het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen'', zegt Marc Overmars, directeur spelersbeleid. ,,Hij is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben. Hij is nog maar negentien jaar en hij zal hier moeten wennen, maar ik ga ervan uit dat we dit seizoen al plezier aan hem gaan beleven. Het is bekend dat we niet ruim in de buitenspelers zitten en we hebben nog veel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Daarom ben ik blij dat hij binnenkort al hier in Amsterdam is en niet pas in de zomer.''