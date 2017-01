Dijks maakt seizoen af bij Norwich City

AMSTERDAM - Mitchell Dijks gaat aan de slag bij Norwich City. De linkerverdediger komt op huurbasis over van Ajax, waar hij zijn basisplaats onder leiding van trainer Peter Bosz kwijtraakte aan Daley Sinkgraven.

Door ANP - 31-1-2017, 21:30 (Update 31-1-2017, 21:30)

Norwich City staat op de achtste plek in de Championship, het tweede niveau van Engeland. De club huurt de 23-jarige Dijks tot en met 30 juni en in de verhuur is een optie tot koop opgenomen, meldt Ajax.

Dijks is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. In 2014 maakte de geboren Purmerender de overstap naar Willem II, waarna Ajax hem een jaar later weer terug haalde. Dijks speelde tot nu toe 68 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en werd in 2013 landskampioen met de club.